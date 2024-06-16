2024 Anadolu Üniversitesi Marka İletişimi (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101050606 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Marka İletişimi (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Marka İletişimi (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Marka İletişimi (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101050606 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Marka İletişimi (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi Marka İletişimi (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Marka İletişimi (Açıköğretim) Bölümü Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Marka İletişimi (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 450+12+0+12+0 kişidir. 2023 yılında Marka İletişimi (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-474 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Anadolu Üniversitesi Marka İletişimi (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 257,13636

Anadolu Üniversitesi Marka İletişimi (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.494.203

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101050606

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: Marka İletişimi (Açıköğretim)

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli

Taban Puan: 257,13636

Başarı Sıralaması: 1.494.203

Kontenjan 2022 – 2023 : 450+12+0+12+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-474

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 256,96936

Başarı Sıralaması: 1.389.942

Kontenjan 2022: 450+12

Yerleşen 2022: Doldu-462

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 200.75265

Başarı Sıralaması: 1441774

Kontenjan 2021: 450+12

Yerleşen 2021: Doldu-462