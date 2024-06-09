2024 Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101010325

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Anadolu Üniversitesi Maliye bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümü tercih kod numarası 101010325 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Maliye Bölümü kontenjanı 100+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Maliye Bölümüne 105 kişi yerleşmiştir.
Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümü Taban Puanı: 311,90233
Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 105
Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümü Başarı Sıralaması: 334.903
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101010325
ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi
FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: Eskişehir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 311,90233
Başarı Sıralaması: 334.903
Kontenjan 2023 – 2024 : 100+3+0+3+0
Yerleşen 2023 – 2024: 105
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 310,23672
Başarı Sıralaması: 347.023
Kontenjan 2022: 100+3
Yerleşen 2022: 103
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 254,70400
Başarı Sıralaması : 350.579
Kontenjan 2021 : 100+3
Yerleşen 2021 : 103
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 300,43967
Başarı Sıralaması: 289
Kontenjan 2020 : 100+3
Yerleşen 2020 : 103
Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.