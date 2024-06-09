2024 Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101010325

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Anadolu Üniversitesi Maliye bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümü tercih kod numarası 101010325 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Maliye Bölümü kontenjanı 100+3+0+3+0 kişidir. 2023 yılında Maliye Bölümüne 105 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümü Taban Puanı: 311,90233

Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 105

Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümü Başarı Sıralaması: 334.903

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101010325

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 311,90233

Başarı Sıralaması: 334.903

Kontenjan 2023 – 2024 : 100+3+0+3+0

Yerleşen 2023 – 2024: 105

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 310,23672

Başarı Sıralaması: 347.023

Kontenjan 2022: 100+3

Yerleşen 2022: 103

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 254,70400

Başarı Sıralaması : 350.579

Kontenjan 2021 : 100+3

Yerleşen 2021 : 103

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 300,43967

Başarı Sıralaması: 289

Kontenjan 2020 : 100+3

Yerleşen 2020 : 103

Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Anadolu Üniversitesi Maliye Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.