2024 Anadolu Üniversitesi Maliye (Açıköğretim) Bölümü AÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101010758

Anadolu Üniversitesi Maliye (Açıköğretim) Bölümü AÖ-Ücretli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Eskişehir ilimizde yer alan Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Anadolu Üniversitesi Maliye (Açıköğretim) Bölümü AÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101010758

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Anadolu Üniversitesi Maliye (Açıköğretim)  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir  ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi   İktisat Fakültesi   Maliye (Açıköğretim)  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Maliye (Açıköğretim)  Bölümü tercih kod numarası 101010758 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Maliye (Açıköğretim)  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi Maliye (Açıköğretim)  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi Maliye (Açıköğretim)  Bölümü , İktisat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Maliye (Açıköğretim)  Bölümü kontenjanı 500+13+0+13+0 kişidir. 2023 yılında Maliye (Açıköğretim)  Bölümüne 526 kişi yerleşmiştir.

Anadolu Üniversitesi Maliye (Açıköğretim)  Bölümü Taban Puanı: 239,78319

Anadolu Üniversitesi Maliye (Açıköğretim)  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 526

Anadolu Üniversitesi Maliye (Açıköğretim)  Bölümü Başarı Sıralaması: 1.013.774

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101010758   

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisat Fakültesi

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Açıköğretim

Taban Puan: 239,78319

Başarı Sıralaması: 1.013.774

Kontenjan 2023 – 2024 : 500+13+0+13+0

Yerleşen 2023 – 2024: 526

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 240,64457

Başarı Sıralaması:  997.665

Kontenjan 2022:  500+13

Yerleşen 2022: 513

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  500+13

Yerleşen 2021 : 70

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 215,15614

Başarı Sıralaması:  926

Kontenjan 2020 :  300+8

Yerleşen 2020 : 308

taban-taban-puanlari.jpg

Anadolu Üniversitesi Maliye (Açıköğretim)  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Anadolu Üniversitesi Maliye (Açıköğretim)  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son Haberler
2024 Hitit Üni. Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 105190095
2024 Hitit Üni. Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Fakülte) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 105190095
2024 Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 106990729
2024 Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 106990729
Umudumuz Türkiye, bizi kurtarın! 9 Haziran Pazar günü tüm gazete manşetleri
Umudumuz Türkiye, bizi kurtarın! 9 Haziran Pazar günü tüm gazete manşetleri
2024 İstinye Üni. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 208410238
2024 İstinye Üni. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 208410238
Çok Okunanlar
Bugün hava durumu nasıl, sıcaklıklar ne kadar, yağmur yağacak mı? 9 Haziran Pazar hava durumu ve sıcaklıkları
Bugün hava durumu nasıl, sıcaklıklar ne kadar, yağmur yağacak mı? 9 Haziran Pazar hava durumu ve sıcaklıkları
2024 Maltepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü %25 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 204190868
2024 Maltepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü %25 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 204190868
2024 Mef Üniversitesi Hukuk Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 207210358
2024 Mef Üniversitesi Hukuk Bölümü %50 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 207210358
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üni. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 108710315
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üni. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 108710315
Yorumlananlar
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı
Yıllardır saklanıyordu! Sakıp Sabancı'nın tek varisi olan torunu ortaya çıktı