2024 Anadolu Üniversitesi İşletme Yönetimi (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101050818 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi İşletme Yönetimi (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi İşletme Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi İşletme Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101050818 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi İşletme Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Anadolu Üniversitesi İşletme Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Anadolu Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İşletme Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 1400+35+0+35+0 kişidir. 2023 yılında İşletme Yönetimi (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-1470 kişi yerleşmiştir.
Anadolu Üniversitesi İşletme Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 264,81841
Anadolu Üniversitesi İşletme Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.370.581
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101050818
ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi
FAKÜLTE: İşletme Yönetimi (Açıköğretim)
ŞEHİR: Eskişehir
ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli
Taban Puan: 264,81841
Başarı Sıralaması: 1.370.581
Kontenjan 2022 – 2023 : 1400+35+0+35+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-1470
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 263,71673
Başarı Sıralaması: 1.279.394
Kontenjan 2022: 1400+35
Yerleşen 2022: Doldu-1435
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 214.57803
Başarı Sıralaması: 1236119
Kontenjan 2021: 1400+35
Yerleşen 2021: Doldu-1435