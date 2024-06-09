2024 Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101010307

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Anadolu Üniversitesi İşletme bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü tercih kod numarası 101010307 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Bölümü kontenjanı 160+4+0+4+0 kişidir. 2023 yılında İşletme Bölümüne 168 kişi yerleşmiştir.
Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü Taban Puanı: 328,99747
Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 168
Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü Başarı Sıralaması: 244.505
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101010307
ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi
FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: Eskişehir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 328,99747
Başarı Sıralaması: 244.505
Kontenjan 2023 – 2024 : 160+4+0+4+0
Yerleşen 2023 – 2024: 168
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 321,30005
Başarı Sıralaması: 288.977
Kontenjan 2022: 160+4
Yerleşen 2022: 164
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 258,06087
Başarı Sıralaması : 330.129
Kontenjan 2021 : 160+4
Yerleşen 2021 : 164
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 292,56747
Başarı Sıralaması: 324
Kontenjan 2020 : 160+4
Yerleşen 2020 : 164
Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.