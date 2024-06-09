2024 Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101010316

Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Eskişehir ilimizde yer alan Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101010316

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Anadolu Üniversitesi İşletme  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir  ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi   İşletme  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi İşletme  Bölümü tercih kod numarası 101010316 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi İşletme  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi İşletme  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi İşletme  Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme  Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında İşletme  Bölümüne 83 kişi yerleşmiştir.

Anadolu Üniversitesi İşletme  Bölümü Taban Puanı: 361,86815

Anadolu Üniversitesi İşletme  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 83

Anadolu Üniversitesi İşletme  Bölümü Başarı Sıralaması: 125.668

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101010316   

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 361,86815

Başarı Sıralaması: 125.668

Kontenjan 2023 – 2024 : 80+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 83

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 358,74047

Başarı Sıralaması:  150.399

Kontenjan 2022:  80+2

Yerleşen 2022: 82

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 297,97490

Başarı Sıralaması :  157.481

Kontenjan 2021 :  80+2

Yerleşen 2021 : 82

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 340,41286

Başarı Sıralaması:  156

Kontenjan 2020 :  80+2

Yerleşen 2020 : 82

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Anadolu Üniversitesi İşletme  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Anadolu Üniversitesi İşletme  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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