2024 Anadolu Üniversitesi İşletme (Açıköğretim) Bölümü AÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101090555

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Anadolu Üniversitesi İşletme (Açıköğretim) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi İşletme (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101090555 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi İşletme (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi İşletme (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi İşletme (Açıköğretim) Bölümü , İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 150+4+0+4+0 kişidir. 2023 yılında İşletme (Açıköğretim) Bölümüne 158 kişi yerleşmiştir.

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Anadolu Üniversitesi İşletme (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 261,47098

Anadolu Üniversitesi İşletme (Açıköğretim) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 158

Anadolu Üniversitesi İşletme (Açıköğretim) Bölümü Başarı Sıralaması: 755.089

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101090555

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme Fakültesi

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Açıköğretim

Taban Puan: 261,47098

Başarı Sıralaması: 755.089

Kontenjan 2023 – 2024 : 150+4+0+4+0

Yerleşen 2023 – 2024: 158

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 244,24658

Başarı Sıralaması: 950.151

Kontenjan 2022: 150+4

Yerleşen 2022: 154

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 150+4

Yerleşen 2021 : 46

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 : ---

Yerleşen 2020 : ---

Anadolu Üniversitesi İşletme (Açıköğretim) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Anadolu Üniversitesi İşletme (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.