2024 Anadolu Üniversitesi İlahiyat (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101050263 AÖ-Ücretli

101050263 | Anadolu Üniversitesi İlahiyat (Açıköğretim) Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Eskişehir ilimizde yer alan Anadolu Üniversitesi İlahiyat (Açıköğretim) ( AÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Anadolu Üniversitesi İlahiyat (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101050263 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi İlahiyat (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi İlahiyat (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi İlahiyat (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101050263 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi İlahiyat (Açıköğretim)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi   İlahiyat (Açıköğretim)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup İlahiyat (Açıköğretim)   Bölümü   Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat (Açıköğretim)   Bölümü kontenjanı 14500+363+0+363+0 kişidir. 2023 yılında İlahiyat (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-15226 kişi yerleşmiştir.

Anadolu Üniversitesi İlahiyat (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 243,33587

Anadolu Üniversitesi İlahiyat (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.731.043

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101050263

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: İlahiyat (Açıköğretim)

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli

Taban Puan: 243,33587

Başarı Sıralaması: 1.731.043

Kontenjan 2022 – 2023 : 14500+363+0+363+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-15226

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 249,91497

Başarı Sıralaması:  1.514.301

Kontenjan 2022:  14500+363

Yerleşen 2022:  Doldu-14863

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1627472

Kontenjan 2021:  14500+363

Yerleşen 2021:  Dolmadı-12112

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