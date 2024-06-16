2024 Anadolu Üniversitesi İlahiyat (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101051394 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi İlahiyat (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi İlahiyat (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi İlahiyat (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101051394 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi İlahiyat (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Anadolu Üniversitesi İlahiyat (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Anadolu Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İlahiyat (Açıköğretim) Bölümü Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 300+8+0+8+0 kişidir. 2023 yılında İlahiyat (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-316 kişi yerleşmiştir.
Anadolu Üniversitesi İlahiyat (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 275,41167
Anadolu Üniversitesi İlahiyat (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.210.001
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101051394
ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi
FAKÜLTE: İlahiyat (Açıköğretim)
ŞEHİR: Eskişehir
ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli
Taban Puan: 275,41167
Başarı Sıralaması: 1.210.001
Kontenjan 2022 – 2023 : 300+8+0+8+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-316
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 275,02734
Başarı Sıralaması: 1.110.328
Kontenjan 2022: 300+8
Yerleşen 2022: Doldu-308
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 225.47341
Başarı Sıralaması: 1089817
Kontenjan 2021: 300+8
Yerleşen 2021: Doldu-308