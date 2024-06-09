2024 Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101010273

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Anadolu Üniversitesi İktisat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü tercih kod numarası 101010273 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İktisat Bölümü kontenjanı 160+4+0+4+0 kişidir. 2023 yılında İktisat Bölümüne 168 kişi yerleşmiştir.
Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü Taban Puanı: 315,55635
Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 168
Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü Başarı Sıralaması: 313.436
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101010273
ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi
FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: Eskişehir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 315,55635
Başarı Sıralaması: 313.436
Kontenjan 2023 – 2024 : 160+4+0+4+0
Yerleşen 2023 – 2024: 168
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 309,04919
Başarı Sıralaması: 353.872
Kontenjan 2022: 160+4
Yerleşen 2022: 164
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 248,79169
Başarı Sıralaması : 389.15
Kontenjan 2021 : 160+4
Yerleşen 2021 : 164
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 286,53720
Başarı Sıralaması: 353
Kontenjan 2020 : 160+4
Yerleşen 2020 : 164
Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.