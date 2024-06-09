2024 Anadolu Üniversitesi Hukuk Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101010255

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Anadolu Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 101010255 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Anadolu Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Anadolu Üniversitesi Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 300+8+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Hukuk Bölümüne 308 kişi yerleşmiştir.
Anadolu Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 433,57989
Anadolu Üniversitesi Hukuk Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 308
Anadolu Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 11.141
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101010255
ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi
FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi
ŞEHİR: Eskişehir
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 433,57989
Başarı Sıralaması: 11.141
Kontenjan 2023 – 2024 : 300+8+0+0+0
Yerleşen 2023 – 2024: 308
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 431,65218
Başarı Sıralaması: 16.617
Kontenjan 2022: 355+9
Yerleşen 2022: 364
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 376,05852
Başarı Sıralaması : 20.854
Kontenjan 2021 : 355+9
Yerleşen 2021 : 364
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 434,23615
Başarı Sıralaması: 10.7
Kontenjan 2020 : 355+9
Yerleşen 2020 : 364
Anadolu Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Anadolu Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.