2024 Anadolu Üniversitesi Hukuk Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101010255

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Anadolu Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 101010255 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 300+8+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Hukuk Bölümüne 308 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Anadolu Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 433,57989

Anadolu Üniversitesi Hukuk Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 308

Anadolu Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 11.141

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101010255

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 433,57989

Başarı Sıralaması: 11.141

Kontenjan 2023 – 2024 : 300+8+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 308

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 431,65218

Başarı Sıralaması: 16.617

Kontenjan 2022: 355+9

Yerleşen 2022: 364

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 376,05852

Başarı Sıralaması : 20.854

Kontenjan 2021 : 355+9

Yerleşen 2021 : 364

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 434,23615

Başarı Sıralaması: 10.7

Kontenjan 2020 : 355+9

Yerleşen 2020 : 364

Anadolu Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Anadolu Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.