2024 Anadolu Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101090566

Anadolu Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Eskişehir ilimizde yer alan Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Anadolu Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101090566

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Anadolu Üniversitesi Gazetecilik  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir  ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi   İletişim Bilimleri Fakültesi   Gazetecilik  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Gazetecilik  Bölümü tercih kod numarası 101090566 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Gazetecilik  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi Gazetecilik  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi Gazetecilik  Bölümü , İletişim Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gazetecilik  Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Gazetecilik  Bölümüne 84 kişi yerleşmiştir.

Anadolu Üniversitesi Gazetecilik  Bölümü Taban Puanı: 338,93518

Anadolu Üniversitesi Gazetecilik  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 84

Anadolu Üniversitesi Gazetecilik  Bölümü Başarı Sıralaması: 146.627

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101090566   

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 338,93518

Başarı Sıralaması: 146.627

Kontenjan 2023 – 2024 : 80+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 84

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 335,48052

Başarı Sıralaması:  160.382

Kontenjan 2022:  80+2

Yerleşen 2022: 82

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2021 :  ---

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2020 :  ---

Yerleşen 2020 : ---

taban-taban-puanlari.jpg

Anadolu Üniversitesi Gazetecilik  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Anadolu Üniversitesi Gazetecilik  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü İÖ-Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 107630095
2024 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü İÖ-Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 107630095
2024 İzmir Ekonomi Üni. Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 203590150
2024 İzmir Ekonomi Üni. Gastronomi ve Mutfak Sanatları (Yüksekokul) Bölümü %50 İndirimli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 203590150
2024 Bandırma Onyedi Eylül Üni. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 110670174
2024 Bandırma Onyedi Eylül Üni. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 110670174
2024 Ordu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108310046
2024 Ordu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 108310046
Çok Okunanlar
'Gericilik yok teşhircilik var'! 15 Haziran Cumartesi gazete manşetleri
'Gericilik yok teşhircilik var'! 15 Haziran Cumartesi gazete manşetleri
Arife günü hava nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar yağmur yağacak mı? 15 Haziran Cumartesi hava durumu ve sıcaklıkları
Arife günü hava nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar yağmur yağacak mı? 15 Haziran Cumartesi hava durumu ve sıcaklıkları
Diyanet açıkladı! 2024 Kurban Bayramı namazı saatleri
Diyanet açıkladı! 2024 Kurban Bayramı namazı saatleri
15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapatıldı: Nedeni sonradan belli oldu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapatıldı: Nedeni sonradan belli oldu
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
Enflasyonda zor dönem geride kaldı: Cumhurbaşkanı’ndan umut dolu sözler
Enflasyonda zor dönem geride kaldı: Cumhurbaşkanı’ndan umut dolu sözler
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları