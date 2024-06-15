2024 Anadolu Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101090566

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Anadolu Üniversitesi Gazetecilik bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi Gazetecilik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Gazetecilik Bölümü tercih kod numarası 101090566 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Gazetecilik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi Gazetecilik Bölümü , İletişim Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gazetecilik Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Gazetecilik Bölümüne 84 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Anadolu Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Taban Puanı: 338,93518

Anadolu Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 84

Anadolu Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Başarı Sıralaması: 146.627

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101090566

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 338,93518

Başarı Sıralaması: 146.627

Kontenjan 2023 – 2024 : 80+2+0+2+0

Yerleşen 2023 – 2024: 84

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 335,48052

Başarı Sıralaması: 160.382

Kontenjan 2022: 80+2

Yerleşen 2022: 82

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Başarı Sıralaması : ---

Kontenjan 2021 : ---

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 : ---

Yerleşen 2020 : ---

Anadolu Üniversitesi Gazetecilik Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Anadolu Üniversitesi Gazetecilik Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.