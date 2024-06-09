2024 Anadolu Üniversitesi Felsefe (Açıköğretim) Bölümü AÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101010801

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Anadolu Üniversitesi Felsefe (Açıköğretim) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Felsefe (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Felsefe (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101010801 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Felsefe (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi Felsefe (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi Felsefe (Açıköğretim) Bölümü , Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Felsefe (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 400+10+0+10+0 kişidir. 2023 yılında Felsefe (Açıköğretim) Bölümüne 420 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Anadolu Üniversitesi Felsefe (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 234,10297

Anadolu Üniversitesi Felsefe (Açıköğretim) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 420

Anadolu Üniversitesi Felsefe (Açıköğretim) Bölümü Başarı Sıralaması: 1.088.677

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101010801

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: Açıköğretim Fakültesi

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Açıköğretim

Taban Puan: 234,10297

Başarı Sıralaması: 1.088.677

Kontenjan 2023 – 2024 : 400+10+0+10+0

Yerleşen 2023 – 2024: 420

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 238,69993

Başarı Sıralaması: 1.023.680

Kontenjan 2022: 400+10

Yerleşen 2022: 410

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 400+10

Yerleşen 2021 : 69

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 209,45413

Başarı Sıralaması: 968

Kontenjan 2020 : 250+7

Yerleşen 2020 : 257

Anadolu Üniversitesi Felsefe (Açıköğretim) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Anadolu Üniversitesi Felsefe (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.