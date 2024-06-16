2024 Anadolu Üniversitesi Ev İdaresi (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101050245 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Ev İdaresi (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Ev İdaresi (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Ev İdaresi (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101050245 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Ev İdaresi (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi Ev İdaresi (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Ev İdaresi (Açıköğretim) Bölümü Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ev İdaresi (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 1000+25+0+25+0 kişidir. 2023 yılında Ev İdaresi (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-1050 kişi yerleşmiştir.

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Anadolu Üniversitesi Ev İdaresi (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 248,89867

Anadolu Üniversitesi Ev İdaresi (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.633.502

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101050245

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: Ev İdaresi (Açıköğretim)

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli

Taban Puan: 248,89867

Başarı Sıralaması: 1.633.502

Kontenjan 2022 – 2023 : 1000+25+0+25+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-1050

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 248,81599

Başarı Sıralaması: 1.534.486

Kontenjan 2022: 1000+25

Yerleşen 2022: Doldu-1025

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 192.48854

Başarı Sıralaması: 1556757

Kontenjan 2021: 1000+25

Yerleşen 2021: Doldu-1025