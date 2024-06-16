2024 Anadolu Üniversitesi Ev İdaresi (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101050245 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Ev İdaresi (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Ev İdaresi (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Ev İdaresi (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101050245 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Ev İdaresi (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Anadolu Üniversitesi Ev İdaresi (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Anadolu Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Ev İdaresi (Açıköğretim) Bölümü Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ev İdaresi (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 1000+25+0+25+0 kişidir. 2023 yılında Ev İdaresi (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-1050 kişi yerleşmiştir.
Anadolu Üniversitesi Ev İdaresi (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 248,89867
Anadolu Üniversitesi Ev İdaresi (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.633.502
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101050245
ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi
FAKÜLTE: Ev İdaresi (Açıköğretim)
ŞEHİR: Eskişehir
ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli
Taban Puan: 248,89867
Başarı Sıralaması: 1.633.502
Kontenjan 2022 – 2023 : 1000+25+0+25+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-1050
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 248,81599
Başarı Sıralaması: 1.534.486
Kontenjan 2022: 1000+25
Yerleşen 2022: Doldu-1025
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 192.48854
Başarı Sıralaması: 1556757
Kontenjan 2021: 1000+25
Yerleşen 2021: Doldu-1025