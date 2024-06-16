2024 Anadolu Üniversitesi Emlak Yönetimi (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101090533 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Emlak Yönetimi (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Emlak Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Emlak Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101090533 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Emlak Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi Emlak Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Emlak Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Emlak Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 450+12+0+12+0 kişidir. 2023 yılında Emlak Yönetimi (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-474 kişi yerleşmiştir.

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Anadolu Üniversitesi Emlak Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 279,74742

Anadolu Üniversitesi Emlak Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.148.030

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101090533

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: Emlak Yönetimi (Açıköğretim)

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli

Taban Puan: 279,74742

Başarı Sıralaması: 1.148.030

Kontenjan 2022 – 2023 : 450+12+0+12+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-474

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 271,43604

Başarı Sıralaması: 1.162.075

Kontenjan 2022: 450+12

Yerleşen 2022: Doldu-462

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 218.73489

Başarı Sıralaması: 1180295

Kontenjan 2021: 450+12

Yerleşen 2021: Doldu-462