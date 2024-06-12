2024 Anadolu Üniversitesi Eczacılık Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101010016

Anadolu Üniversitesi Eczacılık Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Eskişehir ilimizde yer alan Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Anadolu Üniversitesi Eczacılık Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 101010016

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Anadolu Üniversitesi Eczacılık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir  ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi   Eczacılık Fakültesi   Eczacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Eczacılık Bölümü tercih kod numarası 101010016 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi Eczacılık Bölümü , Eczacılık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eczacılık Bölümü kontenjanı 140+4+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Eczacılık Bölümüne 144 kişi yerleşmiştir.

Anadolu Üniversitesi Eczacılık Bölümü Taban Puanı: 462,89220

Anadolu Üniversitesi Eczacılık Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 144

Anadolu Üniversitesi Eczacılık Bölümü Başarı Sıralaması: 46.752

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101010016   

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 462,89220

Başarı Sıralaması: 46.752

Kontenjan 2023 – 2024 : 140+4+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 144

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 463,58761

Başarı Sıralaması:  44.99

Kontenjan 2022:  140+4

Yerleşen 2022: 144

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 405,33166

Başarı Sıralaması :  39.179

Kontenjan 2021 :  140+4

Yerleşen 2021 : 144

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 470,16625

Başarı Sıralaması:  37.6

Kontenjan 2020 :  140+4

Yerleşen 2020 : 144

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Anadolu Üniversitesi Eczacılık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Anadolu Üniversitesi Eczacılık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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