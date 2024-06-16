2024 Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101050236 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101050236 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Dış Ticaret (Açıköğretim) Bölümü Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Dış Ticaret (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 900+23+0+23+0 kişidir. 2023 yılında Dış Ticaret (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-946 kişi yerleşmiştir.

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Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 276,38057

Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.196.305

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101050236

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: Dış Ticaret (Açıköğretim)

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli

Taban Puan: 276,38057

Başarı Sıralaması: 1.196.305

Kontenjan 2022 – 2023 : 900+23+0+23+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-946

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 269,58147

Başarı Sıralaması: 1.189.432

Kontenjan 2022: 900+23

Yerleşen 2022: Doldu-923

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 215.74898

Başarı Sıralaması: 1220113

Kontenjan 2021: 900+23

Yerleşen 2021: Doldu-923