2024 Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101050236 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101050236 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Anadolu Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Dış Ticaret (Açıköğretim) Bölümü Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Dış Ticaret (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 900+23+0+23+0 kişidir. 2023 yılında Dış Ticaret (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-946 kişi yerleşmiştir.
Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 276,38057
Anadolu Üniversitesi Dış Ticaret (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.196.305
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101050236
ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi
FAKÜLTE: Dış Ticaret (Açıköğretim)
ŞEHİR: Eskişehir
ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli
Taban Puan: 276,38057
Başarı Sıralaması: 1.196.305
Kontenjan 2022 – 2023 : 900+23+0+23+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-946
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 269,58147
Başarı Sıralaması: 1.189.432
Kontenjan 2022: 900+23
Yerleşen 2022: Doldu-923
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 215.74898
Başarı Sıralaması: 1220113
Kontenjan 2021: 900+23
Yerleşen 2021: Doldu-923