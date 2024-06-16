2024 Anadolu Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101051313 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101051313 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) Bölümü Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 2800+70+0+70+0 kişidir. 2023 yılında Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-2940 kişi yerleşmiştir.

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Anadolu Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 288,56744

Anadolu Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.027.024

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101051313

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: Çocuk Gelişimi (Açıköğretim)

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli

Taban Puan: 288,56744

Başarı Sıralaması: 1.027.024

Kontenjan 2022 – 2023 : 2800+70+0+70+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-2940

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 283,92990

Başarı Sıralaması: 990.448

Kontenjan 2022: 2800+70

Yerleşen 2022: Doldu-2870

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 233.02218

Başarı Sıralaması: 993928

Kontenjan 2021: 2800+70

Yerleşen 2021: Doldu-2870