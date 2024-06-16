2024 Anadolu Üniversitesi Aşçılık (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101051304 AÖ-Ücretli

101051304 | Anadolu Üniversitesi Aşçılık (Açıköğretim) Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Eskişehir ilimizde yer alan Anadolu Üniversitesi Aşçılık (Açıköğretim) ( AÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Anadolu Üniversitesi Aşçılık (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101051304 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Aşçılık (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Aşçılık (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Aşçılık (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101051304 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Aşçılık (Açıköğretim)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi   Aşçılık (Açıköğretim)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Aşçılık (Açıköğretim)   Bölümü   Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aşçılık (Açıköğretim)   Bölümü kontenjanı 1500+38+0+38+0 kişidir. 2023 yılında Aşçılık (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-1576 kişi yerleşmiştir.

Anadolu Üniversitesi Aşçılık (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 277,66361

Anadolu Üniversitesi Aşçılık (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.177.885

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101051304

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: Aşçılık (Açıköğretim)

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli

Taban Puan: 277,66361

Başarı Sıralaması: 1.177.885

Kontenjan 2022 – 2023 : 1500+38+0+38+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-1576

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 272,72842

Başarı Sıralaması:  1.143.349

Kontenjan 2022:  1500+38

Yerleşen 2022:  Doldu-1538

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 217.11015

Başarı Sıralaması:  1201924

Kontenjan 2021:  1500+38

Yerleşen 2021:  Doldu-1538

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