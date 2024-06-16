2024 Anadolu Üniversitesi Aşçılık (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101051304 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Aşçılık (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Aşçılık (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Aşçılık (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101051304 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Aşçılık (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Anadolu Üniversitesi Aşçılık (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Anadolu Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Aşçılık (Açıköğretim) Bölümü Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Aşçılık (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 1500+38+0+38+0 kişidir. 2023 yılında Aşçılık (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-1576 kişi yerleşmiştir.
Anadolu Üniversitesi Aşçılık (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 277,66361
Anadolu Üniversitesi Aşçılık (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.177.885
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101051304
ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi
FAKÜLTE: Aşçılık (Açıköğretim)
ŞEHİR: Eskişehir
ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli
Taban Puan: 277,66361
Başarı Sıralaması: 1.177.885
Kontenjan 2022 – 2023 : 1500+38+0+38+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-1576
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 272,72842
Başarı Sıralaması: 1.143.349
Kontenjan 2022: 1500+38
Yerleşen 2022: Doldu-1538
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 217.11015
Başarı Sıralaması: 1201924
Kontenjan 2021: 1500+38
Yerleşen 2021: Doldu-1538