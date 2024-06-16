2024 Anadolu Üni. Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101051349 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101051349 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) Bölümü Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 2000+50+0+50+0 kişidir. 2023 yılında Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-2100 kişi yerleşmiştir.

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Anadolu Üniversitesi Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 281,90791

Anadolu Üniversitesi Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.117.477

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101051349

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim)

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli

Taban Puan: 281,90791

Başarı Sıralaması: 1.117.477

Kontenjan 2022 – 2023 : 2000+50+0+50+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-2100

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 281,95512

Başarı Sıralaması: 1.016.022

Kontenjan 2022: 1200+30

Yerleşen 2022: Doldu-1230

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 230.00779

Başarı Sıralaması: 1031151

Kontenjan 2021: 1200+30

Yerleşen 2021: Doldu-1230