2024 Anadolu Üni. Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) Bölümü AÖ-Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 101090547

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Anadolu Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101090547 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) Bölümü , İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 400+10+0+10+0 kişidir. 2023 yılında Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) Bölümüne 420 kişi yerleşmiştir.

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Anadolu Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 255,15023

Anadolu Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 420

Anadolu Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) Bölümü Başarı Sıralaması: 825.53

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101090547

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme Fakültesi

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Açıköğretim

Taban Puan: 255,15023

Başarı Sıralaması: 825.53

Kontenjan 2023 – 2024 : 400+10+0+10+0

Yerleşen 2023 – 2024: 420

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 254,69462

Başarı Sıralaması: 820.952

Kontenjan 2022: 400+10

Yerleşen 2022: 410

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 400+10

Yerleşen 2021 : 117

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 221,43015

Başarı Sıralaması: 857

Kontenjan 2020 : 300+8

Yerleşen 2020 : 308

Anadolu Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Anadolu Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.