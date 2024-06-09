2024 Anadolu Üni. Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) Bölümü AÖ-Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 101090547

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Anadolu Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101090547 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Anadolu Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Anadolu Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) Bölümü , İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 400+10+0+10+0 kişidir. 2023 yılında Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) Bölümüne 420 kişi yerleşmiştir.
Anadolu Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 255,15023
Anadolu Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 420
Anadolu Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) Bölümü Başarı Sıralaması: 825.53
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101090547
ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi
FAKÜLTE: İşletme Fakültesi
ŞEHİR: Eskişehir
ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Açıköğretim
Taban Puan: 255,15023
Başarı Sıralaması: 825.53
Kontenjan 2023 – 2024 : 400+10+0+10+0
Yerleşen 2023 – 2024: 420
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 254,69462
Başarı Sıralaması: 820.952
Kontenjan 2022: 400+10
Yerleşen 2022: 410
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2021 : 400+10
Yerleşen 2021 : 117
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 221,43015
Başarı Sıralaması: 857
Kontenjan 2020 : 300+8
Yerleşen 2020 : 308
Anadolu Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Anadolu Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.