2024 Anadolu Üni. Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) Bölümü AÖ-Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 101010837

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101010837 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) Bölümü , İktisat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 600+15+0+15+0 kişidir. 2023 yılında Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) Bölümüne 630 kişi yerleşmiştir.

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Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 241,48330

Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 630

Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) Bölümü Başarı Sıralaması: 991.684

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101010837

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisat Fakültesi

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Açıköğretim

Taban Puan: 241,48330

Başarı Sıralaması: 991.684

Kontenjan 2023 – 2024 : 600+15+0+15+0

Yerleşen 2023 – 2024: 630

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 241,73375

Başarı Sıralaması: 983.311

Kontenjan 2022: 600+15

Yerleşen 2022: 615

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 600+15

Yerleşen 2021 : 82

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 212,37175

Başarı Sıralaması: 950

Kontenjan 2020 : 400+10

Yerleşen 2020 : 410

Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.