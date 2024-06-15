2024 Anadolu Üni. Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) Bölümü AÖ-Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 101010828

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101010828 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) Bölümü , Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 2800+70+0+70+0 kişidir. 2023 yılında Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) Bölümüne 2940 kişi yerleşmiştir.
Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 246,47414
Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 2940
Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) Bölümü Başarı Sıralaması: 852.207
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101010828
ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi
FAKÜLTE: Açıköğretim Fakültesi
ŞEHİR: Eskişehir
ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Açıköğretim
Taban Puan: 246,47414
Başarı Sıralaması: 852.207
Kontenjan 2023 – 2024 : 2800+70+0+70+0
Yerleşen 2023 – 2024: 2940
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 243,54789
Başarı Sıralaması: 891.897
Kontenjan 2022: 2800+70
Yerleşen 2022: 2870
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2021 : 2800+70
Yerleşen 2021 : 1195
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2020 : 4000+100
Yerleşen 2020 : 2.613
Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.