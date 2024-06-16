2024 Anadolu Üni. Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101050324 AÖ-Ücretli

101050324 | Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Eskişehir ilimizde yer alan Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) ( AÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Anadolu Üni. Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101050324 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101050324 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi   Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim)   Bölümü   Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim)   Bölümü kontenjanı 400+10+0+10+0 kişidir. 2023 yılında Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-420 kişi yerleşmiştir.

Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 280,38551

Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.138.876

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101050324

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim)

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli

Taban Puan: 280,38551

Başarı Sıralaması: 1.138.876

Kontenjan 2022 – 2023 : 400+10+0+10+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-420

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 274,46151

Başarı Sıralaması:  1.118.349

Kontenjan 2022:  400+10

Yerleşen 2022:  Doldu-410

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 221.51492

Başarı Sıralaması:  1143120

Kontenjan 2021:  400+10

Yerleşen 2021:  Doldu-410

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