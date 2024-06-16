2024 Anadolu Üni. Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101050324 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101050324 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Anadolu Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 400+10+0+10+0 kişidir. 2023 yılında Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-420 kişi yerleşmiştir.
Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 280,38551
Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.138.876
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101050324
ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi
FAKÜLTE: Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim)
ŞEHİR: Eskişehir
ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli
Taban Puan: 280,38551
Başarı Sıralaması: 1.138.876
Kontenjan 2022 – 2023 : 400+10+0+10+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-420
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 274,46151
Başarı Sıralaması: 1.118.349
Kontenjan 2022: 400+10
Yerleşen 2022: Doldu-410
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 221.51492
Başarı Sıralaması: 1143120
Kontenjan 2021: 400+10
Yerleşen 2021: Doldu-410