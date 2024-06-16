2024 Anadolu Üni. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101051261 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101051261 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Anadolu Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Anadolu Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) Bölümü Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 1000+25+0+25+0 kişidir. 2023 yılında Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-1050 kişi yerleşmiştir.
Anadolu Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 338,01363
Anadolu Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 510.267
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101051261
ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim)
ŞEHİR: Eskişehir
ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli
Taban Puan: 338,01363
Başarı Sıralaması: 510.267
Kontenjan 2022 – 2023 : 1000+25+0+25+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-1050
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 310,42973
Başarı Sıralaması: 693.482
Kontenjan 2022: 1000+25
Yerleşen 2022: Doldu-1025
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 257.23487
Başarı Sıralaması: 710125
Kontenjan 2021: 1000+25
Yerleşen 2021: Doldu-1025