2024 Anadolu Üni. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101051261 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101051261 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) Bölümü Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 1000+25+0+25+0 kişidir. 2023 yılında Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-1050 kişi yerleşmiştir.

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Anadolu Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 338,01363

Anadolu Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 510.267

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101051261

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim)

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli

Taban Puan: 338,01363

Başarı Sıralaması: 510.267

Kontenjan 2022 – 2023 : 1000+25+0+25+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-1050

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 310,42973

Başarı Sıralaması: 693.482

Kontenjan 2022: 1000+25

Yerleşen 2022: Doldu-1025

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 257.23487

Başarı Sıralaması: 710125

Kontenjan 2021: 1000+25

Yerleşen 2021: Doldu-1025