2024 Anadolu Üni. Sosyal Medya Yöneticiliği (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101090531 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya Yöneticiliği (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya Yöneticiliği (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya Yöneticiliği (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101090531 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya Yöneticiliği (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya Yöneticiliği (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Anadolu Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Sosyal Medya Yöneticiliği (Açıköğretim) Bölümü Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Medya Yöneticiliği (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 1100+28+0+28+0 kişidir. 2023 yılında Sosyal Medya Yöneticiliği (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-1156 kişi yerleşmiştir.
Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya Yöneticiliği (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 260,90322
Anadolu Üniversitesi Sosyal Medya Yöneticiliği (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.432.668
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101090531
ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi
FAKÜLTE: Sosyal Medya Yöneticiliği (Açıköğretim)
ŞEHİR: Eskişehir
ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli
Taban Puan: 260,90322
Başarı Sıralaması: 1.432.668
Kontenjan 2022 – 2023 : 1100+28+0+28+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-1156
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 255,87515
Başarı Sıralaması: 1.408.725
Kontenjan 2022: 1100+28
Yerleşen 2022: Doldu-1128
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 199.9115
Başarı Sıralaması: 1454605
Kontenjan 2021: 1100+28
Yerleşen 2021: Doldu-1128