2024 Anadolu Üni. Sosyal Hizmet (Açıköğretim) Bölümü AÖ-Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 101011208

Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmet (Açıköğretim) Bölümü AÖ-Ücretli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Eskişehir ilimizde yer alan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Anadolu Üni. Sosyal Hizmet (Açıköğretim) Bölümü AÖ-Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 101011208

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmet (Açıköğretim)  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir  ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi   Açıköğretim Fakültesi   Sosyal Hizmet (Açıköğretim)  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmet (Açıköğretim)  Bölümü tercih kod numarası 101011208 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmet (Açıköğretim)  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmet (Açıköğretim)  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmet (Açıköğretim)  Bölümü , Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Hizmet (Açıköğretim)  Bölümü kontenjanı 500+13+0+13+0 kişidir. 2023 yılında Sosyal Hizmet (Açıköğretim)  Bölümüne 526 kişi yerleşmiştir.

Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmet (Açıköğretim)  Bölümü Taban Puanı: 283,79537

Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmet (Açıköğretim)  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 526

Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmet (Açıköğretim)  Bölümü Başarı Sıralaması: 538.964

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101011208   

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: Açıköğretim Fakültesi

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Açıköğretim

Taban Puan: 283,79537

Başarı Sıralaması: 538.964

Kontenjan 2023 – 2024 : 500+13+0+13+0

Yerleşen 2023 – 2024: 526

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 283,49569

Başarı Sıralaması:  532.534

Kontenjan 2022:  500+13

Yerleşen 2022: 513

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 236,87018

Başarı Sıralaması :  478.51

Kontenjan 2021 :  500+13

Yerleşen 2021 : 513

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 267,86320

Başarı Sıralaması:  458

Kontenjan 2020 :  500+13

Yerleşen 2020 : 513

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Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmet (Açıköğretim)  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Anadolu Üniversitesi Sosyal Hizmet (Açıköğretim)  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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