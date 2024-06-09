2024 Anadolu Üni. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü AÖ-Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 101090538

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Anadolu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101090538 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Anadolu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Anadolu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü , İktisat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 900+23+0+23+0 kişidir. 2023 yılında Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) Bölümüne 946 kişi yerleşmiştir.
Anadolu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 251,98668
Anadolu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 946
Anadolu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Başarı Sıralaması: 862.154
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101090538
ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi
FAKÜLTE: İktisat Fakültesi
ŞEHİR: Eskişehir
ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Açıköğretim
Taban Puan: 251,98668
Başarı Sıralaması: 862.154
Kontenjan 2023 – 2024 : 900+23+0+23+0
Yerleşen 2023 – 2024: 946
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 251,35855
Başarı Sıralaması: 860.857
Kontenjan 2022: 900+23
Yerleşen 2022: 923
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2021 : 900+23
Yerleşen 2021 : 301
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 213,54252
Başarı Sıralaması: 941
Kontenjan 2020 : 900+23
Yerleşen 2020 : 923
Anadolu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Anadolu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.