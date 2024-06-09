2024 Anadolu Üni. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü AÖ-Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 101090538

Anadolu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü AÖ-Ücretli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Eskişehir ilimizde yer alan Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Anadolu Üni. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü AÖ-Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 101090538

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Anadolu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim)  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir  ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi   İktisat Fakültesi   Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim)  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim)  Bölümü tercih kod numarası 101090538 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim)  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim)  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim)  Bölümü , İktisat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim)  Bölümü kontenjanı 900+23+0+23+0 kişidir. 2023 yılında Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim)  Bölümüne 946 kişi yerleşmiştir.

Anadolu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim)  Bölümü Taban Puanı: 251,98668

Anadolu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim)  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 946

Anadolu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim)  Bölümü Başarı Sıralaması: 862.154

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101090538   

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisat Fakültesi

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Açıköğretim

Taban Puan: 251,98668

Başarı Sıralaması: 862.154

Kontenjan 2023 – 2024 : 900+23+0+23+0

Yerleşen 2023 – 2024: 946

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 251,35855

Başarı Sıralaması:  860.857

Kontenjan 2022:  900+23

Yerleşen 2022: 923

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  900+23

Yerleşen 2021 : 301

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 213,54252

Başarı Sıralaması:  941

Kontenjan 2020 :  900+23

Yerleşen 2020 : 923

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Anadolu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim)  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Anadolu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim)  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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