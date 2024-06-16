2024 Anadolu Üni. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101090557 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101090557 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 600+15+0+15+0 kişidir. 2023 yılında Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-630 kişi yerleşmiştir.

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Anadolu Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 283,64222

Anadolu Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.093.701

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101090557

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim)

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli

Taban Puan: 283,64222

Başarı Sıralaması: 1.093.701

Kontenjan 2022 – 2023 : 600+15+0+15+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-630

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 274,09066

Başarı Sıralaması: 1.123.661

Kontenjan 2022: 600+15

Yerleşen 2022: Doldu-615

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 215.85175

Başarı Sıralaması: 1218695

Kontenjan 2021: 600+15

Yerleşen 2021: Doldu-615