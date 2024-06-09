2024 Anadolu Üni. Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü AÖ-Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 101011226

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Anadolu Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101011226 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Anadolu Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Anadolu Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü , Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 1600+40+0+40+0 kişidir. 2023 yılında Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) Bölümüne 1680 kişi yerleşmiştir.
Anadolu Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 254,15747
Anadolu Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 1680
Anadolu Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Başarı Sıralaması: 836.997
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101011226
ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi
FAKÜLTE: Açıköğretim Fakültesi
ŞEHİR: Eskişehir
ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Açıköğretim
Taban Puan: 254,15747
Başarı Sıralaması: 836.997
Kontenjan 2023 – 2024 : 1600+40+0+40+0
Yerleşen 2023 – 2024: 1680
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 252,13502
Başarı Sıralaması: 851.482
Kontenjan 2022: 1600+40
Yerleşen 2022: 1640
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2021 : 1600+40
Yerleşen 2021 : 788
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 227,04681
Başarı Sıralaması: 792
Kontenjan 2020 : 1750+44
Yerleşen 2020 : 1.794
Anadolu Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Anadolu Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.