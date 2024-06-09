2024 Anadolu Üni. Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü AÖ-Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 101011226

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Anadolu Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101011226 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü , Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 1600+40+0+40+0 kişidir. 2023 yılında Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) Bölümüne 1680 kişi yerleşmiştir.

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Anadolu Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 254,15747

Anadolu Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 1680

Anadolu Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Başarı Sıralaması: 836.997

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101011226

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: Açıköğretim Fakültesi

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Açıköğretim

Taban Puan: 254,15747

Başarı Sıralaması: 836.997

Kontenjan 2023 – 2024 : 1600+40+0+40+0

Yerleşen 2023 – 2024: 1680

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 252,13502

Başarı Sıralaması: 851.482

Kontenjan 2022: 1600+40

Yerleşen 2022: 1640

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 1600+40

Yerleşen 2021 : 788

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 227,04681

Başarı Sıralaması: 792

Kontenjan 2020 : 1750+44

Yerleşen 2020 : 1.794

Anadolu Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Anadolu Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.