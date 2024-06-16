2024 Anadolu Üni. Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101050306 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101050306 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 3400+85+0+85+0 kişidir. 2023 yılında Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-3570 kişi yerleşmiştir.

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Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 257,18174

Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.493.465

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101050306

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim)

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli

Taban Puan: 257,18174

Başarı Sıralaması: 1.493.465

Kontenjan 2022 – 2023 : 3400+85+0+85+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-3570

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 255,32208

Başarı Sıralaması: 1.418.321

Kontenjan 2022: 3400+85

Yerleşen 2022: Doldu-3485

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 198.39741

Başarı Sıralaması: 1477686

Kontenjan 2021: 3400+85

Yerleşen 2021: Doldu-3485