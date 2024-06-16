2024 Anadolu Üni. Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101050306 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101050306 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Anadolu Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 3400+85+0+85+0 kişidir. 2023 yılında Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-3570 kişi yerleşmiştir.
Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 257,18174
Anadolu Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.493.465
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101050306
ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim)
ŞEHİR: Eskişehir
ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli
Taban Puan: 257,18174
Başarı Sıralaması: 1.493.465
Kontenjan 2022 – 2023 : 3400+85+0+85+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-3570
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 255,32208
Başarı Sıralaması: 1.418.321
Kontenjan 2022: 3400+85
Yerleşen 2022: Doldu-3485
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 198.39741
Başarı Sıralaması: 1477686
Kontenjan 2021: 3400+85
Yerleşen 2021: Doldu-3485