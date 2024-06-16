2024 Anadolu Üni. Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101050836 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101050836 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) Bölümü Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 600+15+0+15+0 kişidir. 2023 yılında Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-630 kişi yerleşmiştir.

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Anadolu Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 260,34033

Anadolu Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.441.797

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101050836

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim)

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli

Taban Puan: 260,34033

Başarı Sıralaması: 1.441.797

Kontenjan 2022 – 2023 : 600+15+0+15+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-630

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 260,15910

Başarı Sıralaması: 1.336.816

Kontenjan 2022: 600+15

Yerleşen 2022: Doldu-615

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 206.22679

Başarı Sıralaması: 1357768

Kontenjan 2021: 600+15

Yerleşen 2021: Doldu-615