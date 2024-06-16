2024 Anadolu Üni. Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101050299 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101050299 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Anadolu Üniversitesi Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Anadolu Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 400+10+0+10+0 kişidir. 2023 yılında Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-420 kişi yerleşmiştir.
Anadolu Üniversitesi Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 261,93131
Anadolu Üniversitesi Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.416.201
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101050299
ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi
FAKÜLTE: Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim)
ŞEHİR: Eskişehir
ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli
Taban Puan: 261,93131
Başarı Sıralaması: 1.416.201
Kontenjan 2022 – 2023 : 400+10+0+10+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-420
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 263,71236
Başarı Sıralaması: 1.279.443
Kontenjan 2022: 400+10
Yerleşen 2022: Doldu-410
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 212.20081
Başarı Sıralaması: 1269444
Kontenjan 2021: 400+10
Yerleşen 2021: Doldu-410