2024 Anadolu Üni. Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101050299 AÖ-Ücretli

101050299 | Anadolu Üniversitesi Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Eskişehir ilimizde yer alan Anadolu Üniversitesi Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim) ( AÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Anadolu Üni. Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101050299 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101050299 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi   Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim)   Bölümü   Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim)   Bölümü kontenjanı 400+10+0+10+0 kişidir. 2023 yılında Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-420 kişi yerleşmiştir.

Anadolu Üniversitesi Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 261,93131

Anadolu Üniversitesi Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.416.201

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101050299

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim)

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli

Taban Puan: 261,93131

Başarı Sıralaması: 1.416.201

Kontenjan 2022 – 2023 : 400+10+0+10+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-420

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 263,71236

Başarı Sıralaması:  1.279.443

Kontenjan 2022:  400+10

Yerleşen 2022:  Doldu-410

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 212.20081

Başarı Sıralaması:  1269444

Kontenjan 2021:  400+10

Yerleşen 2021:  Doldu-410

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