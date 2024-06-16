2024 Anadolu Üni. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101050624 AÖ-Ücretli

101050624 | Anadolu Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Eskişehir ilimizde yer alan Anadolu Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) ( AÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Anadolu Üni. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101050624 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101050624 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi   Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim)   Bölümü   Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim)   Bölümü kontenjanı 1450+37+0+37+0 kişidir. 2023 yılında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-1524 kişi yerleşmiştir.

Anadolu Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 267,96508

Anadolu Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.321.844

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101050624

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim)

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli

Taban Puan: 267,96508

Başarı Sıralaması: 1.321.844

Kontenjan 2022 – 2023 : 1450+37+0+37+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-1524

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 262,50797

Başarı Sıralaması:  1.298.616

Kontenjan 2022:  1450+37

Yerleşen 2022:  Doldu-1487

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 212.44744

Başarı Sıralaması:  1266001

Kontenjan 2021:  1450+37

Yerleşen 2021:  Doldu-1487

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