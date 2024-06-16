2024 Anadolu Üni. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101050624 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101050624 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Anadolu Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Anadolu Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) Bölümü Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 1450+37+0+37+0 kişidir. 2023 yılında Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-1524 kişi yerleşmiştir.
Anadolu Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 267,96508
Anadolu Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.321.844
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101050624
ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi
FAKÜLTE: Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim)
ŞEHİR: Eskişehir
ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli
Taban Puan: 267,96508
Başarı Sıralaması: 1.321.844
Kontenjan 2022 – 2023 : 1450+37+0+37+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-1524
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 262,50797
Başarı Sıralaması: 1.298.616
Kontenjan 2022: 1450+37
Yerleşen 2022: Doldu-1487
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 212.44744
Başarı Sıralaması: 1266001
Kontenjan 2021: 1450+37
Yerleşen 2021: Doldu-1487