2024 Anadolu Üni. Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101050784 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101050784 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Anadolu Üniversitesi Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Anadolu Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim) Bölümü Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 200+5+0+5+0 kişidir. 2023 yılında Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-210 kişi yerleşmiştir.
Anadolu Üniversitesi Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 294,99465
Anadolu Üniversitesi Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 943.922
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101050784
ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi
FAKÜLTE: Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim)
ŞEHİR: Eskişehir
ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli
Taban Puan: 294,99465
Başarı Sıralaması: 943.922
Kontenjan 2022 – 2023 : 200+5+0+5+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-210
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 266,94859
Başarı Sıralaması: 1.229.366
Kontenjan 2022: 200+5
Yerleşen 2022: Doldu-205
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 213.93089
Başarı Sıralaması: 1245126
Kontenjan 2021: 200+5
Yerleşen 2021: Doldu-205