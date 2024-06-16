2024 Anadolu Üni. Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101050784 AÖ-Ücretli

101050784 | Anadolu Üniversitesi Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim) Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Eskişehir ilimizde yer alan Anadolu Üniversitesi Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim) ( AÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Anadolu Üni. Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101050784 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101050784 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi   Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim)   Bölümü   Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim)   Bölümü kontenjanı 200+5+0+5+0 kişidir. 2023 yılında Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-210 kişi yerleşmiştir.

Anadolu Üniversitesi Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 294,99465

Anadolu Üniversitesi Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 943.922

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101050784

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim)

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli

Taban Puan: 294,99465

Başarı Sıralaması: 943.922

Kontenjan 2022 – 2023 : 200+5+0+5+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-210

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 266,94859

Başarı Sıralaması:  1.229.366

Kontenjan 2022:  200+5

Yerleşen 2022:  Doldu-205

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 213.93089

Başarı Sıralaması:  1245126

Kontenjan 2021:  200+5

Yerleşen 2021:  Doldu-205

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