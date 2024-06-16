2024 Anadolu Üni. Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101050272 AÖ-Ücretli

101050272 | Anadolu Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Eskişehir ilimizde yer alan Anadolu Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) ( AÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Anadolu Üni. Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101050272 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101050272 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi   Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim)   Bölümü   Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim)   Bölümü kontenjanı 1700+43+0+43+0 kişidir. 2023 yılında Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-1786 kişi yerleşmiştir.

Anadolu Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 274,88090

Anadolu Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.217.733

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101050272

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim)

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli

Taban Puan: 274,88090

Başarı Sıralaması: 1.217.733

Kontenjan 2022 – 2023 : 1700+43+0+43+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-1786

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 270,19830

Başarı Sıralaması:  1.180.223

Kontenjan 2022:  1700+43

Yerleşen 2022:  Doldu-1743

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 225.72292

Başarı Sıralaması:  1086478

Kontenjan 2021:  1700+43

Yerleşen 2021:  Doldu-1743

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