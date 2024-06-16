2024 Anadolu Üni. Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101050863 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101050863 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) Bölümü Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 300+8+0+8+0 kişidir. 2023 yılında Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-316 kişi yerleşmiştir.

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Anadolu Üniversitesi Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 261,72645

Anadolu Üniversitesi Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.419.421

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101050863

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim)

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli

Taban Puan: 261,72645

Başarı Sıralaması: 1.419.421

Kontenjan 2022 – 2023 : 300+8+0+8+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-316

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 262,47256

Başarı Sıralaması: 1.299.201

Kontenjan 2022: 300+8

Yerleşen 2022: Doldu-308

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 206.59887

Başarı Sıralaması: 1352131

Kontenjan 2021: 300+8

Yerleşen 2021: Doldu-308