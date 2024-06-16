2024 Anadolu Üni. Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101050863 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101050863 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Anadolu Üniversitesi Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Anadolu Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) Bölümü Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 300+8+0+8+0 kişidir. 2023 yılında Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-316 kişi yerleşmiştir.
Anadolu Üniversitesi Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 261,72645
Anadolu Üniversitesi Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.419.421
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101050863
ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi
FAKÜLTE: Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim)
ŞEHİR: Eskişehir
ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli
Taban Puan: 261,72645
Başarı Sıralaması: 1.419.421
Kontenjan 2022 – 2023 : 300+8+0+8+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-316
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 262,47256
Başarı Sıralaması: 1.299.201
Kontenjan 2022: 300+8
Yerleşen 2022: Doldu-308
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 206.59887
Başarı Sıralaması: 1352131
Kontenjan 2021: 300+8
Yerleşen 2021: Doldu-308