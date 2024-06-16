2024 Anadolu Üni. İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101090530 AÖ-Ücretli

101090530 | Anadolu Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Eskişehir ilimizde yer alan Anadolu Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) ( AÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Anadolu Üni. İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101090530 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101090530 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi   İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim)   Bölümü   Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim)   Bölümü kontenjanı 1200+30+0+30+0 kişidir. 2023 yılında İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-1260 kişi yerleşmiştir.

Anadolu Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 297,91526

Anadolu Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 907.787

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101090530

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim)

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli

Taban Puan: 297,91526

Başarı Sıralaması: 907.787

Kontenjan 2022 – 2023 : 1200+30+0+30+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-1260

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 290,24991

Başarı Sıralaması:  911.9

Kontenjan 2022:  1200+30

Yerleşen 2022:  Doldu-1230

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 243.90832

Başarı Sıralaması:  866036

Kontenjan 2021:  1200+30

Yerleşen 2021:  Doldu-1230

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