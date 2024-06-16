2024 Anadolu Üni. İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101050651 AÖ-Ücretli

101050651 | Anadolu Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Eskişehir ilimizde yer alan Anadolu Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) ( AÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Anadolu Üni. İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101050651 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101050651 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi   İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim)   Bölümü   Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim)   Bölümü kontenjanı 1100+28+0+28+0 kişidir. 2023 yılında İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-1156 kişi yerleşmiştir.

Anadolu Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 276,15531

Anadolu Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.199.462

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101050651

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim)

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli

Taban Puan: 276,15531

Başarı Sıralaması: 1.199.462

Kontenjan 2022 – 2023 : 1100+28+0+28+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-1156

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 271,70805

Başarı Sıralaması:  1.158.069

Kontenjan 2022:  1100+28

Yerleşen 2022:  Doldu-1128

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 220.05708

Başarı Sıralaması:  1162616

Kontenjan 2021:  1100+28

Yerleşen 2021:  Doldu-1128

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 İstanbul Gelişim Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 202752293 İÖ-Ücretli
2024 İstanbul Gelişim Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 202752293 İÖ-Ücretli
2024 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 103251783 Ücretsiz
2024 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 103251783 Ücretsiz
2024 Işık Üniversitesi Grafik Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 202090247 Ücretli
2024 Işık Üniversitesi Grafik Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 202090247 Ücretli
2024 İstinye Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 208450582 %50 İndirimli
2024 İstinye Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 208450582 %50 İndirimli
Çok Okunanlar
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Bahçeli’den bayram namazı sonrası şok açıklama: “MHP, her türlü fedakarlık yapar”
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
Kurban Bayramı'nda eti böyle tüketin! Et nasıl saklanmalı?
Cumhurbaşkanı, bayram tatilinde sürpriz yaptı: Namazı, Marmaris’te eda etti…
Cumhurbaşkanı, bayram tatilinde sürpriz yaptı: Namazı, Marmaris’te eda etti…
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları