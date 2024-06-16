2024 Anadolu Üni. İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101050651 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101050651 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Anadolu Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Anadolu Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 1100+28+0+28+0 kişidir. 2023 yılında İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-1156 kişi yerleşmiştir.
Anadolu Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 276,15531
Anadolu Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.199.462
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101050651
ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi
FAKÜLTE: İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim)
ŞEHİR: Eskişehir
ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli
Taban Puan: 276,15531
Başarı Sıralaması: 1.199.462
Kontenjan 2022 – 2023 : 1100+28+0+28+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-1156
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 271,70805
Başarı Sıralaması: 1.158.069
Kontenjan 2022: 1100+28
Yerleşen 2022: Doldu-1128
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 220.05708
Başarı Sıralaması: 1162616
Kontenjan 2021: 1100+28
Yerleşen 2021: Doldu-1128