2024 Anadolu Üni. Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü AÖ-Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 101011323

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Anadolu Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101011323 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü , İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 1000+25+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) Bölümüne 1025 kişi yerleşmiştir.

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Anadolu Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 244,79464

Anadolu Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 1025

Anadolu Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Başarı Sıralaması: 949.637

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101011323

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme Fakültesi

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Açıköğretim

Taban Puan: 244,79464

Başarı Sıralaması: 949.637

Kontenjan 2023 – 2024 : 1000+25+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 1025

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 242,10015

Başarı Sıralaması: 978.411

Kontenjan 2022: 1000+25

Yerleşen 2022: 1025

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 1000+25

Yerleşen 2021 : 181

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 211,54958

Başarı Sıralaması: 956

Kontenjan 2020 : 800+20

Yerleşen 2020 : 820

Anadolu Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Anadolu Üniversitesi Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.