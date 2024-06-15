2024 Anadolu Üni. Görsel İletişim Tasarımı (Açıköğretim) Bölümü AÖ-Ücretli Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 101090550

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Anadolu Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı (Açıköğretim) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101090550 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı (Açıköğretim) Bölümü , Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Görsel İletişim Tasarımı (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 1200+30+0+30+0 kişidir. 2023 yılında Görsel İletişim Tasarımı (Açıköğretim) Bölümüne 1260 kişi yerleşmiştir.

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Anadolu Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 266,46119

Anadolu Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı (Açıköğretim) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 1260

Anadolu Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı (Açıköğretim) Bölümü Başarı Sıralaması: 637.094

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101090550

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: Açıköğretim Fakültesi

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Açıköğretim

Taban Puan: 266,46119

Başarı Sıralaması: 637.094

Kontenjan 2023 – 2024 : 1200+30+0+30+0

Yerleşen 2023 – 2024: 1260

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 257,30155

Başarı Sıralaması: 737.749

Kontenjan 2022: 1200+30

Yerleşen 2022: 1230

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 228,57150

Başarı Sıralaması : 507.989

Kontenjan 2021 : 400+10

Yerleşen 2021 : 410

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2020 : ---

Yerleşen 2020 : ---

Anadolu Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı (Açıköğretim) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Anadolu Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.