2024 Anadolu Üni. Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101050809 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101050809 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Anadolu Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Anadolu Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) Bölümü Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 650+17+0+17+0 kişidir. 2023 yılında Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-684 kişi yerleşmiştir.
Anadolu Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 265,06505
Anadolu Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.366.742
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101050809
ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi
FAKÜLTE: Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim)
ŞEHİR: Eskişehir
ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli
Taban Puan: 265,06505
Başarı Sıralaması: 1.366.742
Kontenjan 2022 – 2023 : 650+17+0+17+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-684
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 261,00729
Başarı Sıralaması: 1.322.904
Kontenjan 2022: 650+17
Yerleşen 2022: Doldu-667
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 206.53361
Başarı Sıralaması: 1353122
Kontenjan 2021: 650+17
Yerleşen 2021: Doldu-667