2024 Anadolu Üni. Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101050809 AÖ-Ücretli

101050809 | Anadolu Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Eskişehir ilimizde yer alan Anadolu Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) ( AÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Anadolu Üni. Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101050809 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101050809 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi   Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim)   Bölümü   Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim)   Bölümü kontenjanı 650+17+0+17+0 kişidir. 2023 yılında Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-684 kişi yerleşmiştir.

Anadolu Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 265,06505

Anadolu Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.366.742

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101050809

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim)

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli

Taban Puan: 265,06505

Başarı Sıralaması: 1.366.742

Kontenjan 2022 – 2023 : 650+17+0+17+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-684

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 261,00729

Başarı Sıralaması:  1.322.904

Kontenjan 2022:  650+17

Yerleşen 2022:  Doldu-667

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 206.53361

Başarı Sıralaması:  1353122

Kontenjan 2021:  650+17

Yerleşen 2021:  Doldu-667

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 Bitlis Eren Üniversitesi Yapı Denetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 102150505 Ücretsiz
2024 Bitlis Eren Üniversitesi Yapı Denetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 102150505 Ücretsiz
2024 Pamukkale Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Taban Puanları ( Önlisans ) 108650615 Ücretsiz
2024 Pamukkale Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Taban Puanları ( Önlisans ) 108650615 Ücretsiz
2024 Trakya Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 109490342 Ücretsiz
2024 Trakya Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Taban Puanları ( Önlisans ) 109490342 Ücretsiz
2024 Amasya Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Taban Puanları ( Önlisans ) 100970525 İÖ-Ücretli
2024 Amasya Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Taban Puanları ( Önlisans ) 100970525 İÖ-Ücretli
Çok Okunanlar
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Sosyal Hizmetler Taban Puanları ( Önlisans ) 102590338 Ücretsiz
2024 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Sosyal Hizmetler Taban Puanları ( Önlisans ) 102590338 Ücretsiz
2024 Bitlis Eren Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 102150665 Ücretsiz
2024 Bitlis Eren Üniversitesi Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Taban Puanları ( Önlisans ) 102150665 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları