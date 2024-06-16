2024 Anadolu Üni. Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101050809 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101050809 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) Bölümü Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 650+17+0+17+0 kişidir. 2023 yılında Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-684 kişi yerleşmiştir.

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Anadolu Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 265,06505

Anadolu Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.366.742

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101050809

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim)

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli

Taban Puan: 265,06505

Başarı Sıralaması: 1.366.742

Kontenjan 2022 – 2023 : 650+17+0+17+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-684

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 261,00729

Başarı Sıralaması: 1.322.904

Kontenjan 2022: 650+17

Yerleşen 2022: Doldu-667

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 206.53361

Başarı Sıralaması: 1353122

Kontenjan 2021: 650+17

Yerleşen 2021: Doldu-667