2024 Anadolu Üni. Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101051385 AÖ-Ücretli

101051385 | Anadolu Üniversitesi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açıköğretim) Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Eskişehir ilimizde yer alan Anadolu Üniversitesi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açıköğretim) ( AÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Anadolu Üni. Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101051385 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101051385 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açıköğretim)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi   Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açıköğretim)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açıköğretim)   Bölümü   Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açıköğretim)   Bölümü kontenjanı 1700+43+0+43+0 kişidir. 2023 yılında Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-1786 kişi yerleşmiştir.

Anadolu Üniversitesi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 255,01332

Anadolu Üniversitesi Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.529.354

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101051385

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açıköğretim)

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli

Taban Puan: 255,01332

Başarı Sıralaması: 1.529.354

Kontenjan 2022 – 2023 : 1700+43+0+43+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-1786

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 248,29426

Başarı Sıralaması:  1.544.152

Kontenjan 2022:  1700+43

Yerleşen 2022:  Doldu-1743

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 192.57199

Başarı Sıralaması:  1555818

Kontenjan 2021:  1700+43

Yerleşen 2021:  Doldu-1743

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