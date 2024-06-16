2024 Anadolu Üni. Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101050793 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101050793 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Anadolu Üniversitesi Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Anadolu Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim) Bölümü Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 800+20+0+20+0 kişidir. 2023 yılında Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-840 kişi yerleşmiştir.
Anadolu Üniversitesi Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 281,92813
Anadolu Üniversitesi Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.117.200
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101050793
ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi
FAKÜLTE: Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim)
ŞEHİR: Eskişehir
ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli
Taban Puan: 281,92813
Başarı Sıralaması: 1.117.200
Kontenjan 2022 – 2023 : 800+20+0+20+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-840
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 279,42451
Başarı Sıralaması: 1.049.878
Kontenjan 2022: 800+20
Yerleşen 2022: Doldu-820
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 229.29801
Başarı Sıralaması: 1040104
Kontenjan 2021: 800+20
Yerleşen 2021: Doldu-820