2024 Anadolu Üni. Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101050793 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101050793 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim) Bölümü Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 800+20+0+20+0 kişidir. 2023 yılında Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-840 kişi yerleşmiştir.

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Anadolu Üniversitesi Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 281,92813

Anadolu Üniversitesi Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.117.200

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101050793

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim)

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli

Taban Puan: 281,92813

Başarı Sıralaması: 1.117.200

Kontenjan 2022 – 2023 : 800+20+0+20+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-840

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 279,42451

Başarı Sıralaması: 1.049.878

Kontenjan 2022: 800+20

Yerleşen 2022: Doldu-820

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 229.29801

Başarı Sıralaması: 1040104

Kontenjan 2021: 800+20

Yerleşen 2021: Doldu-820