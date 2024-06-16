2024 Anadolu Üni. Coğrafi Bilgi Sistemleri (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101050757 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101050757 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Coğrafi Bilgi Sistemleri (Açıköğretim) Bölümü Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Coğrafi Bilgi Sistemleri (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 500+13+0+13+0 kişidir. 2023 yılında Coğrafi Bilgi Sistemleri (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-526 kişi yerleşmiştir.

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Anadolu Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 260,94419

Anadolu Üniversitesi Coğrafi Bilgi Sistemleri (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.432.008

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101050757

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: Coğrafi Bilgi Sistemleri (Açıköğretim)

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli

Taban Puan: 260,94419

Başarı Sıralaması: 1.432.008

Kontenjan 2022 – 2023 : 500+13+0+13+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-526

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 258,28109

Başarı Sıralaması: 1.367.950

Kontenjan 2022: 500+13

Yerleşen 2022: Doldu-513

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 204.46048

Başarı Sıralaması: 1384844

Kontenjan 2021: 500+13

Yerleşen 2021: Doldu-513