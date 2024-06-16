2024 Anadolu Üni. Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101050996 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101050996 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) Bölümü Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 400+10+0+10+0 kişidir. 2023 yılında Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-420 kişi yerleşmiştir.

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Anadolu Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 277,73693

Anadolu Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.176.806

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101050996

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim)

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli

Taban Puan: 277,73693

Başarı Sıralaması: 1.176.806

Kontenjan 2022 – 2023 : 400+10+0+10+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-420

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 267,61709

Başarı Sıralaması: 1.219.159

Kontenjan 2022: 400+10

Yerleşen 2022: Doldu-410

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 213.36161

Başarı Sıralaması: 1253273

Kontenjan 2021: 400+10

Yerleşen 2021: Doldu-410