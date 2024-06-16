2024 Anadolu Üni. Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101050996 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101050996 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Anadolu Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Anadolu Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) Bölümü Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 400+10+0+10+0 kişidir. 2023 yılında Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-420 kişi yerleşmiştir.
Anadolu Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 277,73693
Anadolu Üniversitesi Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.176.806
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101050996
ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi
FAKÜLTE: Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim)
ŞEHİR: Eskişehir
ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli
Taban Puan: 277,73693
Başarı Sıralaması: 1.176.806
Kontenjan 2022 – 2023 : 400+10+0+10+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-420
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 267,61709
Başarı Sıralaması: 1.219.159
Kontenjan 2022: 400+10
Yerleşen 2022: Doldu-410
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 213.36161
Başarı Sıralaması: 1253273
Kontenjan 2021: 400+10
Yerleşen 2021: Doldu-410