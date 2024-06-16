2024 Anadolu Üni. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101050933 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101050933 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) Bölümü Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 1000+25+0+25+0 kişidir. 2023 yılında Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-1050 kişi yerleşmiştir.

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Anadolu Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 278,76792

Anadolu Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.161.931

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101050933

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim)

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli

Taban Puan: 278,76792

Başarı Sıralaması: 1.161.931

Kontenjan 2022 – 2023 : 1000+25+0+25+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-1050

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 261,91430

Başarı Sıralaması: 1.308.101

Kontenjan 2022: 1000+25

Yerleşen 2022: Doldu-1025

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 208.40383

Başarı Sıralaması: 1324893

Kontenjan 2021: 1000+25

Yerleşen 2021: Doldu-1025