2024 Anadolu Üni. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101050933 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101050933 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Anadolu Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Anadolu Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) Bölümü Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 1000+25+0+25+0 kişidir. 2023 yılında Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-1050 kişi yerleşmiştir.
Anadolu Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 278,76792
Anadolu Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.161.931
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101050933
ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi
FAKÜLTE: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim)
ŞEHİR: Eskişehir
ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli
Taban Puan: 278,76792
Başarı Sıralaması: 1.161.931
Kontenjan 2022 – 2023 : 1000+25+0+25+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-1050
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 261,91430
Başarı Sıralaması: 1.308.101
Kontenjan 2022: 1000+25
Yerleşen 2022: Doldu-1025
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 208.40383
Başarı Sıralaması: 1324893
Kontenjan 2021: 1000+25
Yerleşen 2021: Doldu-1025