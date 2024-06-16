2024 Anadolu Üni. Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101090556 AÖ-Ücretli

101090556 | Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Eskişehir ilimizde yer alan Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) ( AÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

YAYINLAMA
Google News
2024 Anadolu Üni. Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101090556 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101090556 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi   Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim)   Bölümü   Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim)   Bölümü kontenjanı 600+15+0+15+0 kişidir. 2023 yılında Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-630 kişi yerleşmiştir.

Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 344,45071

Anadolu Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 462.56

taban-taban-puanlari.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101090556

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim)

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli

Taban Puan: 344,45071

Başarı Sıralaması: 462.56

Kontenjan 2022 – 2023 : 600+15+0+15+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-630

basarili-siralamasi.jpg

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 324,96955

Başarı Sıralaması:  565.285

Kontenjan 2022:  600+15

Yerleşen 2022:  Doldu-615

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 252.6615

Başarı Sıralaması:  762394

Kontenjan 2021:  600+15

Yerleşen 2021:  Doldu-615

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
2024 Koç Üniversitesi Tarih Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 203910187
Son Haberler
2024 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Posta Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 104351452 Ücretsiz
2024 Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Posta Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 104351452 Ücretsiz
2024 Kırşehir Ahi Evran Üni. Elektronik Haberleşme Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 100650303 Ücretsiz
2024 Kırşehir Ahi Evran Üni. Elektronik Haberleşme Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 100650303 Ücretsiz
2024 Yozgat Bozok Üniversitesi Tapu ve Kadastro Taban Puanları ( Önlisans ) 102390050 Ücretsiz
2024 Yozgat Bozok Üniversitesi Tapu ve Kadastro Taban Puanları ( Önlisans ) 102390050 Ücretsiz
2024 Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Bankacılık ve Sigortacılık Taban Puanları ( Önlisans ) 102790216 Ücretsiz
2024 Çanakkale Onsekiz Mart Üni. Bankacılık ve Sigortacılık Taban Puanları ( Önlisans ) 102790216 Ücretsiz
Çok Okunanlar
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Altı Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 108750614 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Organik Tarım Taban Puanları ( Önlisans ) 108750411 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üni. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 108750429 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üni. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 108750429 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lojistik Taban Puanları ( Önlisans ) 108750605 Ücretsiz
2024 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Lojistik Taban Puanları ( Önlisans ) 108750605 Ücretsiz
Yorumlananlar
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
200 bin TL kredi fırsatı! O banka emeklilere kredi verecek
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları
0.5 gram, 1 gram ve çeyrek altın ne kadar! 14 Haziran 2024 Cuma güncel altın fiyatları