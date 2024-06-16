2024 Anadolu Üni. Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101050209 AÖ-Ücretli

101050209 | Anadolu Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Eskişehir ilimizde yer alan Anadolu Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) ( AÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Anadolu Üni. Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101050209 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101050209 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi   Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim)   Bölümü   Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim)   Bölümü kontenjanı 1400+35+0+35+0 kişidir. 2023 yılında Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-1470 kişi yerleşmiştir.

Anadolu Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 268,36693

Anadolu Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.315.711

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101050209

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim)

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli

Taban Puan: 268,36693

Başarı Sıralaması: 1.315.711

Kontenjan 2022 – 2023 : 1400+35+0+35+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-1470

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 262,35592

Başarı Sıralaması:  1.301.081

Kontenjan 2022:  1400+35

Yerleşen 2022:  Doldu-1435

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 211.34929

Başarı Sıralaması:  1281496

Kontenjan 2021:  1400+35

Yerleşen 2021:  Doldu-1435

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