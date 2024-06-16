2024 Anadolu Üni. Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101050209 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101050209 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Anadolu Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Anadolu Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) Bölümü Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 1400+35+0+35+0 kişidir. 2023 yılında Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-1470 kişi yerleşmiştir.
Anadolu Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 268,36693
Anadolu Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.315.711
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 101050209
ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi
FAKÜLTE: Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim)
ŞEHİR: Eskişehir
ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli
Taban Puan: 268,36693
Başarı Sıralaması: 1.315.711
Kontenjan 2022 – 2023 : 1400+35+0+35+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-1470
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 262,35592
Başarı Sıralaması: 1.301.081
Kontenjan 2022: 1400+35
Yerleşen 2022: Doldu-1435
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 211.34929
Başarı Sıralaması: 1281496
Kontenjan 2021: 1400+35
Yerleşen 2021: Doldu-1435