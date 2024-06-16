2024 Anadolu Üni. Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101051376 AÖ-Ücretli

101051376 | Anadolu Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Eskişehir ilimizde yer alan Anadolu Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) ( AÖ-Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Anadolu Üni. Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) Taban Puanları ( Önlisans ) 101051376 AÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Anadolu Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Eskişehir ilinde bulunan Anadolu Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Anadolu Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 101051376 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Anadolu Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Anadolu Üniversitesi   Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Anadolu Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim)   Bölümü   Açıköğretim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Eskişehir ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim)   Bölümü kontenjanı 1200+30+0+30+0 kişidir. 2023 yılında Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) Bölümüne Doldu-1260 kişi yerleşmiştir.

Anadolu Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 296,90022

Anadolu Üniversitesi Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 920.274

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 101051376

ÜNİVERSİTE: Anadolu Üniversitesi

FAKÜLTE: Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim)

ŞEHİR: Eskişehir

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: AÖ-Ücretli

Taban Puan: 296,90022

Başarı Sıralaması: 920.274

Kontenjan 2022 – 2023 : 1200+30+0+30+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-1260

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 283,87232

Başarı Sıralaması:  991.219

Kontenjan 2022:  1200+30

Yerleşen 2022:  Doldu-1230

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 240.76077

Başarı Sıralaması:  902838

Kontenjan 2021:  1200+30

Yerleşen 2021:  Doldu-1230

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